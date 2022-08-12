2022/08/12 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W7N49lSbnFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهم مضامين رسالة الصدر الى جماهير الاطار.. والجانبان يحددان مواقع تظاهرات الخامسة | نشرة الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهم مضامين رسالة الصدر الى جماهير الاطار.. والجانبان يحددان مواقع تظاهرات الخامسة | نشرة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).