شاهد.. انصار دعم الشرعية يتوجهون نحو أبواب المنطقة الخضراء

2022/08/12 | 17:16 - المصدر: المسلة

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انصار دعم الشرعية يتوجهون نحو أبواب المنطقة الخضراء أولاً على المسلة.

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