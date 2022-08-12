قادمون من ’الهول’ السوري.. مئات عائلات ’الدواعش’ تصل للعراق

2022/08/12 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسلمت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، نحو 700 شخص، من عائلات عناصر تنظيم داعش، الذي كانوا يسكنون مخيم “الهول” شمال شرقي سوريا.وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن أكثر من “620 شخصاً من أفراد عائلات التنظيم غادروا مخيم الهول” بموجب تنسيق مشترك بين إدارة المخيم والحكومة العراقية.وهذه الدفعة الرابعة التي تغادر المخيم الواقع […]

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مئات عائلات ’الدواعش’ تصل للعراق أولاً على ايرث نيوز.

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