التربية توضح حقيقة صدور تعليمات جديدة بشأن الدور الثاني للسادس الاعدادي

2022/08/12 | 17:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت وزارة التربية، الجمعة، صدور تعليمات بشمول غير المؤهلين بأداء امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الكتاب المتداول في وسائل الإعلام والذي يشير الى شمول غير المؤهلين بأداء امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي عار عن الصحة”.وأضاف البيان، أن “لم تصدر مثل هكذا تعليمات”.انتهى/25

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