2022/08/12 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



القوات الأمنية تمنع متظاهري الاطار من الدخول المنطقة الخضراء بحاجز من مئات العناصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. القوات الأمنية تمنع متظاهري الاطار من الدخول المنطقة الخضراء بحاجز من مئات العناصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. القوات الأمنية تمنع متظاهري الاطار من الدخول المنطقة الخضراء بحاجز من مئات العناصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).