شاهد بالفيديو.. تجمع لانصار التيار الصدري في شارع الجمعة بذي قار استعداداً للتظاهر

2022/08/12 | 18:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YUzSeZgcHHQ

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