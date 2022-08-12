2022/08/12 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بالفيديو..انصار الإطار يغزون شوارع الموصل لدعم الشرعية والقانون pic.twitter.com/DTkuOHxrSB — المسلة (@Almasalah2) August...

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انصار الإطار يغزون شوارع الموصل لدعم الشرعية والقانون أولاً على المسلة.

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