بالصور.. جانب من تظاهرات دعم الشرعية في بغداد

2022/08/12 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

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جانب من تظاهرات دعم الشرعية في بغداد أولاً على المسلة.

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