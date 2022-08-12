وزير الصدر يوجه رسالة الى المتظاهرين

2022/08/12 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب وزير الصدر صالح محمد العراقي، الجمعة، جماهير التيار الصدري المتظاهرين في المحافظات بانتظار التعليمات.

ورد العراقي في تغريدة على "توتير" تابعتها (بغداد اليوم) على تساءل احد إتباع التيار بشأن ثبات المحافظات الاصلاحية بجوابه "حياهم الله..



انتظروا التعليمات جزيتم خيرا".

واطلق جماهير الاطار التنسيقي من الجهة الجنوبية للمنطقة الخضراء باتجاه الجسر المعلق،احتجاجاتهم بالتزامن مع تظاهرات معاكسة لقوى التيار الصدري في ثمان محافظات.

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