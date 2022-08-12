الصحة ترد على مشهد تمثيلي في

2022/08/12 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على مشهد تمثيلي في "ولاية بطيخ" يسيء للتمريض.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تدين وتستنكر ما عرضته فضائية دجلة من إساءة واضحة وتحريض متعمّد ضد الملاكات الطبية والصحية ومؤسساتها من خلال عرضها مشهد تمثيلي يسئ لمهنة التمريض الإنسانية بشكل خاص وواضح"

وأشادت الوزارة: "بالملاكات التمريضية وجهودهم الجبارة والعظيمة في مواجهة مختلف التحديات الصحية جنبًا الى جنب مع باقي إخوانهم من ملاكات وزارة الصحة الطبية والادارية والفنية والخدمية وغيرهم من أبطال الجيش الابيض وتقديمهم التضحيات الجسام والشهداء أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني النبيل وعلى مدار الساعة في مختلف المؤسسات الصحية في جميع انحاء العراق".

وتابعت: "في الوقت الذي نشكر فيه وسائل الاعلام التي تلتزم المهنية والموضوعية في نقل الحقائق دون تحريض او تشويه وتشيد بجهود وسائل الاعلام التي تعمل على نشر الرسائل الاعلامية للتثقيف والتوعية الصحية، تحتفظ الوزارة بكامل الحق القانوني لمقاضاة فضائية دجلة والقائمين على البرنامج وستخاطب رسميا الجهات القضائية وهيئة الاعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه الإساءة الكبيرة"

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