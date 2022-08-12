بدء تجمع المتظاهرين في ساحة الفردوس وسط بغداد

2022/08/12 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبدأ وسط بغداد، مساء اليوم الجمعة، تجمع المتظاهرين إيذانا بانطلاق تظاهرة جديدة في ساحة الفردوس.وقال مراسلنا إن من المقرر أن تنطلق التظاهرة في السادسة من مساء اليوم .

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