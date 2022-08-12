البارتي: الوضع السياسي معقد.. والحل يكمن في حلّ البرلمان لنفسه

2022/08/12 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران، الخميس، أن الحلّ يكمن في حلّ البرلمان عبر المادة 64 من الدستور وتصويت البرلمان على حل نفسه وفق الآليات الدستورية المرسومة.

وقال كوران انه لايمكن انهاء الانسداد السياسي الا بحل البرلمان عبر المادة 64 من الدستور ووفقاً للآليات الدستورية المرسومة.



وأشار إلى أن الوضع أمام تعقيدات كبيرة يصعب التبنوء بنتائجها، كاشفاً عن ان الجميع بانتظار جواب المحكمة الاتحادية لمعرفة الطريق القانوني.

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