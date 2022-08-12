اشتباكات بين حزب العمال والقوات التركية قرب نقطة عسكرية شمالي دهوك

2022/08/12 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، في مرتفعات مطلة على قرية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأفاد مصدر محلي ان الاشتباكات وقعت بالقرب من نقطة عسكرية تركية في مرتفعات مطلة على قريتي سكيرى وسركلى بمنطقة نهيلى بقضاء العمادية حيث تدخلت مروحيات عسكرية تركية وقصفت محيط النقطة العسكرية التركية دون معرفة نتائج تلك الاشتباكات.

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