بعدة محافظات.. انطلاق تظاهرات أنصار التيار الصدري

2022/08/12 | 18:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات لأنصار التيار الصدري بعدة محافظات.ص

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