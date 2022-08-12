انفوغرافك: قائمة بافضل الوجهات للسياحة الصيفية

2022/08/12 | 18:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قد تعد مهمة اختيار الوجهة المناسبة في الصيف مهمة شاقة، ولذلك يستعرض موقع (Travel Triangle) قائمة بأفضل وجهات الصيف السياحية لعام 2022 ، والتي ستجعل عطلتك الصيفية تجربة استثنائية.

جرينلاند..



الدنمارك

من أفضل الأماكن لتجربة الرحلات البحرية التي تعبر بك عبر الجبال الجليدية ورؤية الحيتان وحيوانات الفظ والعديد من المخلوقات البحرية.

الجذب السياحي:

التزلج.

أفضل وقت للزيارة:

من يونيو حتى سبتمبر.

ماوي..



هاواي

موطن لأكثر من 48 كلم من الشواطئ وهي من أفضل وجهات العطلات في العالم، خاصة في الصيف.

أماكن الجذب السياحي:

الغطس قرب جزيرة مولوكيني.

أفضل أوقات الزيارة:

من سبتمبر حتى نوفمبر.

هامبورغ..



ألمانيا

ميناء التجارة العالمي والملقبة ببوابة العالم، بها تجارب فريدة مثل ليالي الفلامينكو الأندلسية بقاعة الاحتفالات عالمية المستوى واستكشاف الجانب الثقافي من المدينة.

أماكن الجذب السياحي:

حضور الحفلات في أعظم مسارح الموسيقى في العالم.

أفضل أوقات الزيارة:

من مايو حتى أكتوبر.

أيسلندا

من أفضل الأماكن رواجا للزيارة خلال الصيف في العالم، ملتقى المغامرة والطبيعة للمسافرين، حيث تقدم أيسلندا لزوارها المناظر الطبيعية الخالبة والتجارب المنعشة.

أماكن الجذب السياحي:

الاسترخاء في منتجع بلو الغون.

أفضل أوقات الزيارة:

من يوليو حتى أغسطس.

براغ..



التشيك

من الأماكن الساحرة التي يمكن زيارتها والاستمتاع بالنغمات المعزوفة في الأرجاء والتسوق والتنزه مما يجعلها أكثر الأماكن السياحية في أوروبا رواجا في الصيف.

أماكن الجذب السياحي:

جولات عربات الأحصنة بالقرب من ساحة البلدة القديمة.

أفضل أوقات الزيارة:

من مايو حتى سبتمبر.

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