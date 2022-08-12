العتبة الحسينية تباشر بتشييد بناية من اربع طوابق لتدريس وتاهيل المكفوفين وضعاف البصر في كربلاء

2022/08/12 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة قطعة ارض من اجل تشييد بناية

خاصة لمعهد نور الإمام الحسين عليه

السلام للمكفوفين وضعاف البصر في

محافظة كربلاء المقدسة.

وقال مسؤول المعهد سامي جواد كاظم ان "

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