انطلاق تظاهرات التيار الصدري في عدد من المحافظات باستثناء كربلاء والنجف

2022/08/12 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت التظاهرات التي دعا اليها

التيار الصدري، اليوم الجمعة، في عدد من

المحافظات باستثناء كربلاء المقدسة

والنجف الاشرف.

وكان وزير الصدر “صالح محمد العراقي”

دعا، امس الخميس، جماهير التيار الى

الخروج ب

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