أنصار الإطار التنسيقي يتظاهرون في بغداد والموصل

2022/08/12 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في العاصمة بغداد ومدينة الموصل

مركز محافظة نينوى يوم الجمعة،

تظاهرتان لأنصار الإطار التنسيقي

الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار

الصدري.

وبحسب مصادر ، فإن المئات من انصار

الاطار تجمعوا في ساح

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