2022/08/12 | 18:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع ومسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات لشبكة CNN، أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية في محاولة لتأمين الإفراج عن المواطن الأمريكي أوستن تايس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدران لـCNN: إدارة بايدن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدران لـCNN: إدارة بايدن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).