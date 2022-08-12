2022/08/12 | 18:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالب المتظاهرون بحل البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة في ساحة الفردوس وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة في ساحة الفردوس وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).