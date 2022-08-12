2022/08/12 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ وسط بغداد، مساء اليوم الجمعة، تجمع المتظاهرين إيذانا بانطلاق تظاهرة جديدة في ساحة الفردوس.وقال مراسلنا إن من المقرر أن تنطلق التظاهرة في السادسة من مساء اليوم .

التالي

منذ ساعتين

التربية تنفي إصدار أي قرار جديد بشأن طلبة السادس الإعدادي

منذ ساعتين

توافد متظاهري الإطار التنسيقي أمام الجسر المعلق

منذ 3 ساعات

الموارد المائية تعلن تعرض شركة تابعة لها لـ”هجوم” في البصرة

منذ 5 ساعات

شركة عراقية تنال جائزة أفضل حملة تسويقية بمجال الاتصالات لعام 2022

منذ 6 ساعات

تسجيل هزة أرضية في السليمانية

منذ 7 ساعات

بدء صلاة الجمعة الموحدة أمام المنطقة الخضراء

منذ 9 ساعات

الموقف المروري في بغداد بالتزامن مع التظاهرات

منذ 9 ساعات

تعرف على حالة الطقس في العراق

منذ 9 ساعات

تعرف على أسعار صرف الدولار

منذ 10 ساعات

مصرف الرافدين يوجه بفتح فروعه أيام العطل الرسمية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء تجمع المتظاهرين في ساحة الفردوس وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء تجمع المتظاهرين في ساحة الفردوس وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).