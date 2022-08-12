2022/08/12 | 19:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، عن تطورات حالة الطقس خلال الاسبوع المقبل.وذكر العطية في منشور على الفيسبوك، وتابعته ايرث نيوز، انه “لاتغيير بدرجات الحرارة في كافة المدن وتستمر مابين ارتفاع او انخفاض طفيف طوال الاسبوع مع ميلها للارتفاع نهاية الاسبوع”، مشيرا الى ان “الرياح شمالية غربية طوال الايام المقبلة في […]

ظهرت المقالة تطورات الطقس..



لاتغيير بدرجات الحرارة في الايام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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