2022/08/12 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيان الختامي اللجنة المنظمة لتظاهرات الاطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح لحين تحقيق المطالب المركز الخبري الوطني.

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