2022/08/12 | 19:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب المثير للجدل سلمان رشدي يتعرض لهجوم على مسرح في نيويورك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/12 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاتب المثير للجدل سلمان رشدي يتعرض لهجوم على مسرح في نيويورك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاتب المثير للجدل سلمان رشدي يتعرض لهجوم على مسرح في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).