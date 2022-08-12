2022/08/12 | 19:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انصار التيار امام البرلمان pic.twitter.com/nlQ2kI6jAb — المسلة (@Almasalah2) August 12, 2022 المسلة...

ظهرت المقالة بالفيديو..



جانب من تظاهرات انصار التيار امام البرلمان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. جانب من تظاهرات انصار التيار امام البرلمان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. جانب من تظاهرات انصار التيار امام البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).