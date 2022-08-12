متظاهرو الإطار يشرعون بنصب سرادق الاعتصام امام مدخل المنطقة الخضراء - علجل

2022/08/12 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شرع "متظاهرو الدفاع عن الدولة ومؤسساتها الدستورية"، مساء اليوم الجمعة، بنصب سرادق الاعتصام امام مدخل المنطقة الخضراء.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مراسل (بغداد اليوم) ان المئات من انصار الاطار يتظاهرون قرب جسري الحسين "الطابقين" و المعلق المؤدي الى المنطقة الخضراء.

واضاف ان انصار التيار الصدري ايضا خرجوا بتظاهرات متزامنة في اغلب المحافظات باستثناء المحافظات السنية والكردية والنجف الاشرف .

ويطلق انصار التيار الصدري على التظاهرات بمظاهرات الاصلاح وتعديل مسار العملية السياسية ، فيما يصر الطرف الاخر وهو الاطار على الابقاء على الوضع على ما هو عليه وتشكيل حكومة جديدة.

ويتجنب الإطار الوصول الى داخل الخضراء بالتزامن مع انتشار امني واسع للقوات الامنية مصحوبة بقوات من امن الحشد لمنع حدوث اي احتكاك مع انصار التيار الصدري في البرلمان .

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