انتشار كثيف لأمن الحشد على أسوار الخضراء (فيديو)

2022/08/12 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادشهدت اسوار المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، انتشارا كثيفا لأمن الحشد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان، اسوار المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق شهدت انتشارا موسعا لأمن الحشد.

واضاف ان، امن الحشد وقف حاجزا بين المتظاهرين والفرقة الامنية المكلفة بأمن المنطقة الخضراء.

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