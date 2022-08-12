عاجل | الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح أمام بوابة الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء في بغداد

2022/08/12 | 19:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح أمام بوابة الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء في بغداد

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