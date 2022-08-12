العراق.. حشود تتظاهر دعما للإطار التنسيقي وللتيار الصدري وترفع مطالب متضاربة

2022/08/12 | 19:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرت حشود من العراقيين في بغداد دعما للإطار التنسيقي الذي يطالب بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، في حين تظاهرت حشود أخرى تأييدا للتيار الصدري الذي يطالب بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

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