شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض لطعنة في رقبته ونُقل بمروحية للمستشفى

2022/08/12 | 19:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، أنها تحقق في الهجوم على سلمان رشدي، الكاتب والروائي البريطاني الهندي الأصل ومؤلف كتاب "آيات شيطانية"، قبل أن يلقي محاضرة في معهد Chautauqua للآداب في نيويورك.

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