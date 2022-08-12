صحيفة: لقاء محتمل بين الرئيسين الأميركي والصيني قريبا

2022/08/12 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني، شي جي بينغ، بزيارة رسمية تقوده إلى جنوب شرق آسيا، كما من الممكن أن يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، شهر نوفمبر المقبل، خلال اجتماع مجموعة العشرين.

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