المالكي: تظاهرات الاطار الحاشدة بعثت رسالة الى كل المكونات السياسية

2022/08/12 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، إن تظاهرات الإطار التنسيقي بعثت برسالة الى كل المكونات السياسية.وقال المالكي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “التظاهرة الحاشدة […]

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