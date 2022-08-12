الخزعلي يوجه رسالة صوتية لمتظاهري الإطار

2022/08/12 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رسالة صوتية من الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي إلى المتظاهرين دفاعاً عن شرعية الدولة اليوم الجمعة تضمنت شكر سماحته للمتظاهرين وتأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة مؤكداً أن مصلحة العراق أهم من الجميع .

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