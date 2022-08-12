2022/08/12 | 20:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخلافات في الرؤى داخل الاطار التنسيقي امر طبيعي كونه ليس تحالفاً 3) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: z_v3ll9Nwp0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخلافات في الرؤى داخل الاطار التنسيقي امر طبيعي كونه ليس تحالفاً 3) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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