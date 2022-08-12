الخزعلي يشكر المتظاهرين ويشدد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة

2022/08/12 | 20:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز /شدد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، فيما قدمه شكره لمتظاهري “الدفاع عن الشرعية”.وقال مكتب الخزعلي في بيان ورد لإيرث نيوز، إن “الأخير وجه رسالة صوتية إلى متظاهري الدفاع عن الشرعية، تضمنت شكر لهم وتأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة” مؤكداً أن “مصلحة […]

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