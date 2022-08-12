علاوي يحذر من المرحلة ويدعو لجلسة برلمانية بحضور رئيسا القضاء والاتحادية

2022/08/12 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الجمعة، من تداعيات وخطورة المرحلة الحالية، فيما دعا إلى عقد جلسة برلمانية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية؛ لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة.وقال علاوي في بيان، إنه “لطالما دعونا إلى الحوار الوطني الذي نرى فيه حلاً للأزمات وتجاوز حالة الفوضى والتعقيد وكذلك طالبنا ومنذ العام ٢٠١٠ بتشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية والآن بتشكيل مجلس حكماء ولكن للأسف لم يستجب المتخاصمون لدعواتنا”.

وأضاف، “عليه لم يَتَبَقَّ سوى احترام توقيتات الدستور الذي اختط بأيديهم على الرغم من تحفظاتنا على العديد من فقراته وذلك من خلال عقد جلسة لمجلس النواب في أي مكانٍ في العراق بحضور رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية لاختيار أو تثبيت رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخاباتٍ مبكرة بقانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابات نزيهة”.

ورأى علاوي، أنه “بخلاف ذلك ستزداد الأوضاع سوءً وتتدهور إلى ما لا يحمد عقباه، ولا امتلك غير التنبيه والتحذير من تداعيات وخطورة المرحلة التي يمر بها بلدنا الحبيب وشعبنا العزيز الذي عانى الويلات و حُرمَ من أبسط مقومات العيش الكريم”.

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