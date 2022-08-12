إعادة افتتاح جسر الطابقين وسط بغداد أمام حركة المركبات

2022/08/12 | 20:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان السلطات الامنية عاودت فتح جسر الطابقين امام حركة المركبات.وقال المصدر لـوكالة /المعلومة/، ان “القوات الأمنية عاودت فتح جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد امام حركة المركبات”.واضاف ان “الطريق المؤدي الى الجسر المعلق خارج عن الخدمة حتى اشعارا اخر نتيجة اعتصام متظاهري الاطار”، لافتاً الى ان “هنالك […]

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