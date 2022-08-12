محمد صلاح يفقد فرصة المنافسة على أفضل لاعب في أوروبا.. وميسي ورونالدو خارج قائمة الـ15

2022/08/12 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، عن قائمة أفضل 15 لاعبًا، خلال الموسم الماضي 2021-2022، إضافة للمرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.

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