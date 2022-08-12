عبد كريم حمادي يظفر بمنصب رئيس نادي الكرخ

2022/08/12 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / فاز عبد الكريم حمادي، اليوم الجمعة، برئاسة نادي الكرخ الرياضي في انتخابات الهيئة الإدارية خلفا للكابتن شرار حيدر. واسفرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الكرخ، عن فوز حمادي بـ 101 صوت تلاه رشيد قيس بـ 94 صوتاً ثم محمد إبراهيم بـ 93 صوتا”.وأكدت النتائج عن “حصول عبد المجيد رشيد على 84 صوتاً […]

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