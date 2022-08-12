عبد الكريم حمادي رئيساً لنادي الكرخ

2022/08/12 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز الإعلامي عبد الكريم حمادي، اليوم الجمعة، برئاسة نادي الكرخ الرياضي في انتخابات الهيئة الإدارية خلفا للكابتن شرار حيدر.

وأسفرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الكرخ التي حضرها مراسل (بغداد اليوم)، عن فوز الزميل كريم حمادي بـ(101 )صوت تلاه رشيد قيس بـ (94 ) صوتاً ثم محمد إبراهيم بـش (93) صوتا".

وأكدت النتائج عن حصول عبد المجيد رشيد على 84 صوتاً وحيدر علي، على 81 صوتا، ومحمود عباس على 69 صوتا.

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