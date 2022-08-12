اللجنة المركزية لتظاهرات التيار الصدري توجه متظاهري المحافظات بالانسحاب

2022/08/12 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغدادوجهت اللجنة المركزية لتظاهرات التيار الصدري، اليوم الجمعة، متظاهري المحافظات بالانسحاب والعودة الى منازلهم.وقالت اللجنة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "على متظاهري المحافظات الانسحاب والعودة الى منازلهم مشكورين".وشهدت المحافظات العراقية، اليوم الجمعة، تظاهر العشرات من انصار التيار الصدري للمطالبة بحل البرلمان واعادة الانتخابات.ودعت اللجنة المركزية لتظاهرات التيار الصدري، امس الخميس، انصارها الى التظاهر الجمعة في محافظاتهم باستثناء النجف وكربلاء.

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