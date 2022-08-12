ارتفاع الغبار والحرارة خلال الأيام المقبلة في العراق

2022/08/12 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الثلث الاول من شهر اب.وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "من المتوقع ان يكون هنالك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة عندما يتعمق المنخفض الموسمي، وكذلك ستنخفض تدريجيًا نتيجة عدم استقرار حالة الطقس والتقلبات الجوية".وأضاف انه "من المتوقع ان يكون هنالك تصاعد للغبار في الأيام المقبلة ولكن ليس بكثافة عالية بحيث لا تؤثر على الحركة اليومية للمواطنين".

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