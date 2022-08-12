لِمَنْ الشارع؟

2022/08/12 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نزل أنصار القوى المتخاصمة إلى الشارع، وتشكّلت معادلة جديدة متوازنة بين القطبين المتضادين الرئيسيين، الإطار،...

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