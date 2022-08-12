علاوي يدعو لعقد جلسة برلمانية في أي مكان مناسب لتشكيل الحكومة

2022/08/12 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا زعيم المنبر العراقي، إياد علاوي، الجمعة 08/12/2022، لعقد جلسة للبرلمان بحضور القضاء لاختيار...

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