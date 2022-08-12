2022/08/12 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الجمعة، الى عقد جلسة برلمانية “في أي مكان بالعراق”، لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة، فيما حذر من “تدهور الأوضاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاوي: اعقدوا جلسة للبرلمان في أي مكان بالعراق المركز الخبري الوطني.

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