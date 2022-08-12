رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة أميركية

2022/08/12 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك الأميركية، في مؤشر آخر على أن المرض، الذي لم يرصد في الولايات المتحدة خلال عقد من الزمان، ينتشر ببطء بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح، وفق ما قاله مسؤولو الصحة الأميركيون، الجمعة.

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