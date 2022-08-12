2022/08/12 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rf_hG_Y8s-U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جماهير الحزب الشيوعي يلقون كلمة عاجلة من ساحة الفردوس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جماهير الحزب الشيوعي يلقون كلمة عاجلة من ساحة الفردوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).