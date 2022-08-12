2022/08/12 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر الإطار التنسيقي، بيانا بشأن تظاهرات الجسر المعلق والبصرة ونينوى، فيما أكد دعمه للمطالب...

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي: لا يمكن لطرف أن يصادر إرادة الجميع تحت أي ذريعة أولاً على المسلة.

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