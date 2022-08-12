2022/08/12 | 22:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لـ"القوى المدنية" يطالب بحل البرلمان العراقي ويصفه بـ"العاجز" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/12 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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