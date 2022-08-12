داخلية كردستان تصدر تعليمات منح رخصة القيادة الدولية

2022/08/12 | 22:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أصدرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تعليمات منح رخصة القيادة الدولية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “على المواطنين الذين يودون الحصول على رخصة القيادة الدولية تقديم جميع بياناتهم الموجودة على رخصة القيادة الداخلية حيث سيتم نقلها إلى الرخصة الجديدة”.واضاف البيان ان “رسوم إصدار الرخصة تبلغ 50 ألف […]

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